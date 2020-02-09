Белоруссия сообщила о договоренностях по покупке российской нефти по мировым ценам

В Минске настаивают, что таких условий добивался белорусский президент Александр Лукашенко.

Белоруссия отказывается от специальных эксклюзивных условий, сообщил первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Его слова приводит агентство БелТА. Как рассказал чиновник, российский президент Владимир Путин пообещал содействовать в продаже нефти Минску по мировым ценам, а глава российского Минэнерго заверил, что поговорит на эту тему с нефтяными компаниями. В прошлом году сырье поставлялось в Белоруссию со скидкой в 20% к рыночной цене сорта Urals. При этом Минск был недоволен проводившимся в России налоговым маневром, в ходе которого экспортная пошлина заменяется увеличенными налогами на добычу полезных ископаемых.

Вместе с тем Крутой отметил, что Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ. Первый вице-премьер страны подчеркнул, что переговоры на эту тему вновь пройдут в ближайшие недели. Впрочем, базовый вариант в виде цены в 127 долларов за кубометр газа уже зафиксирован в договоренностях на уровне президентов, добавил Крутой.

В пятницу по итогам встречи Лукашенко и Путина в Кремле сообщили о договоренностях сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года.