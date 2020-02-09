В возрасте 87 лет умер композитор, профессор петербургской консерватории Сергей Слонимский. О времен и месте прощания с народным артистом России пока не сообщалось. Слонимский написал музыку к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар».