В возрасте 87 лет умер композитор, профессор петербургской консерватории Сергей Слонимский. О времен и месте прощания с народным артистом России пока не сообщалось. Слонимский написал музыку к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар».
2020-02-09T16:32:00+03:00
2020-02-09T16:39:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2585068-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...