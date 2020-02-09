Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30, 58 пострадали

Как сообщает Таиландское информагентство, среди погибших — трое полицейских, столько же военнослужащих, 23 гражданских и сам стрелок. Накануне 32-летний капрал армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Внутри ТЦ он вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Преступник был убит силовиками.
2020-02-09T16:32:00+03:00
2020-02-09T16:38:19+03:00
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16:32, 09 февраля 2020
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