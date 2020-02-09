В Москве задержали противников камер с распознаванием лиц

Как рассказала в Фейсбук акционистка Катрин Ненашева, ее и еще троих ее товарищей увезли ОВД «Китай-город». По ее словам, группа художников гримировалась у камер видеонаблюдения. Всех задержанных уже выпустили, составив на них административные протоколы о нарушении правил проведения собраний.
2020-02-09T16:32:00+03:00
2020-02-09T16:37:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 09 февраля 2020
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