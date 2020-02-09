Белорусские НПЗ будут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка

Об этом, как предает агентство БелТА, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. При этом, по его словам, Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ, но как базовый вариант, цена $127, зафиксирована уже на уровне президентов.