Белорусские НПЗ будут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка

Об этом, как предает агентство БелТА, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. При этом, по его словам, Белоруссия продолжит добиваться снижения цены на российский газ, но как базовый вариант, цена $127, зафиксирована уже на уровне президентов.
2020-02-09T16:31:00+03:00
2020-02-09T16:35:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 09 февраля 2020
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