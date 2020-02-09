Два человека погибли, 22 пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный автобус, в котором находился 51 человек.