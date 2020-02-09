Прокуратура проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки Боинга «ЮТэйр» в Усинске

Прокуратура проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки пассажирского Боинга авиакомании «ЮТэйр» в Усинске. Как сообщили ТАСС правоохранительных органах, среди версий рассматриваются ошибка пилота и технеисправность шасси. Между тем экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки. Уже после у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. По данным «ЮТэйр», на рейсе работал опытный экипаж. На борту находилось 94 пассажира, пострадавших нет, двое обратились за медпомощью самостоятельно.
2020-02-09T16:30:00+03:00
2020-02-09T16:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 09 февраля 2020
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