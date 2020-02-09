Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх

Международный Олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы пойти на компромисс.

Журналист канадского издания «Спортснет» Элиот Фридман сообщил, что МОК и ИИХФ готовы принять условия Лиги, а именно взять на себя все расходы по участию хоккеистов, в том числе их не маленькие страховки, а также, что особенно важно, разрешить использование видео и другого контента на своих платформах. Президент ИИХФ Рене Фазель в полной мере не разделил энтузиазма, хотя и подтвердил в интервью ТАСС факт встречи с представителями НХЛ и ассоциации игроков. По его словам, стороны обменялись информацией о том, на что каждая из них может пойти, а на что нет. Фазель сказал, что следующая встреча должна пройти в марте-апреле этого года. Он также добавил, что НХЛ очень интересуется китайским рынком и ради него может пойти на то, чтобы прервать чемпионат на две недели.

Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.