Победителей «Оскара» назовут ночью в Лос-Анджелесе

Победителей премии «Оскар» назовут этой ночью в Лос-Анджелесе в рамках 92-ой торжественной церемонии вручения наград.



Второй год подряд «Оскар» пройдет без ведущего, победителей огласят их коллеги по цеху.

По российскому телевидению мероприятие транслировать не будут. Как сказала в эфире «Эха» телекритик, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, причиной отказа показывать «Оскар» в нашей страны стала его непривлекательность для зрителей.

Между тем прямую трансляцию можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Окко».