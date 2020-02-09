Вашингтон намерен удвоить траты на искусственный интеллект и квантовые вычисления

С соответствующим запросом администрация Дональда Трампа намерена обратиться к Конгрессу – передает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома. В этом году финансирование разработок, связанных со сферой ИИ составило почти миллиард долларов.

Отмечается, что намерения президента связаны с планами идти в ногу с Китаем, который прилагает значительные усилия для развития искусственного интеллекта. Главный технический директор США не подтвердил названные агентством цифры, но заверил, что «бюджет будет гарантировать лидерство Америки» в этой области.