Жесткая посадка самолета в республике Коми произошла из-за резкого изменения ветра

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании UTair. Представители перевозчика отметили, что благодаря профессиональным действиям экипажа, лайнер удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на земле у самолета подломились задние стойки шасси из-за чего он ударился хвостовой частью.

О посадке сайту Baza рассказал командир «Боинг-737» Владимир Котомин.

По факту ЧП начата доследственная проверка. Аэропорт Усинска временно закрыт. Среди версий специалисты также рассматривают техническую неисправность и ошибку экипажа – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.