Иран отразил хакерскую атаку, ставшую, по заверениям властей, самой масштабной в истории страны

Как говорится в сообщении министра информационных технологий исламской республики в твиттере, в ней участвовали «миллионы людей».

По данным прессы, предыдущая атака произошла накануне. Хотя ее удалось отразить, работа некоторых интернет-операторов на время оказалась нарушена.

В начале января, после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, хакеры взломали сайт правительства США. Взломщики предупредили, что их действия – лишь небольшая часть кибервозможностей Ирана и выложили изображение, на котором американского президента бьют кулаком.