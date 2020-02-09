Власти Челябинской области не будут открывать карантинный центр для граждан Китая из-за протестов местных жителей

Они перекрыли дорогу к учреждению, – передает интернет-газета Znak.com. Жители поселка Рощино указывают на то, что санаторий находится недалеко от школ, детских садов, и пищевых предприятий. После нескольких часов переговоров с чиновниками было принято решение свернуть карантинный центр и перевезти в другое место граждан КНР, которых уже успели туда доставить.

В Китае число зараженных новым коронавирусом приближается к 40 тысячам, более 800 заболевших умерли. В России официально зарегистрированы только два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области.