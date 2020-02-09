На круизном лайнере у берегов Японии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, где изолированы почти 4 тысячи человек, выявлены 7 новых заболевших. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 70, сообщает телеканал «Асахи» Гражданство и пол новых пациентов не уточняются. Судно 20 января вышло из японского города Йокогама, зашло в Гонконг и вернулось обратно 3 февраля. Японские власти запретили команде и пассажирам покидать борт из-за того, что коронавирус был найден у гражданина Китая. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля. Ожидается, что сегодня на лайнер доставят лекарства для 600 человек, которые принимают их на регулярной основе для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. Среди пассажиров есть и россияне. На днях власти Японии не разрешили зайти в порты в другому круизному лайнеру, который шел из Гонконга. Причиной стали подозрения на наличие короновируса у пассажиров.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 37 тысяч, более 800 скончались.