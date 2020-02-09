Самолёт, летевший из Москвы в республику Коми, совершил жёсткую посадку в аэропорту Усинска

На борту было 100 человек, двум пассажирам понадобилась помощь медиков.

Самолёт Боинг 737 авиакомпании Ютэйр при приземлении ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу и сел на брюхо. Он получил повреждения крыла и хвоста. Лайнер также развернуло на 90 градусов, рассказали власти Коми. Пожара на борту не было. Самолёт, прилетевший из Москвы, сейчас осматривают специалисты, аэропорт Усинска временно закрыт. В Боинге было 94 пассажира и 6 членов экипажа. После жёсткой посадки людей эвакуировали по надувным трапам. Двое – это мужчина и женщина обратились в санчасть, им оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась, рассказали в пресс-службе главы республики Коми. В справочной службе аэропорта сообщили, что пассажирка получила ушиб. Там добавили, что люди сейчас получают свой багаж и разъезжаются по домам. Причиной жёсткой посадки стали проблемы с шасси, сообщили в Росавиации. Там отметили, что лайнер не выкатывался за пределы полосы. На видео посадки, которое случайно снял один из пассажиров, у самолёта подломились задние шасси, пишет издание Baza.

Началась доследственная проверка. Глава региона Сергей Гапликов поручил оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.