Ректор петербургского вуза заплатил 16 миллионов рублей, чтобы остаться свидетелем по уголовному делу о растрате. В итоге Виктора Ефимова приговорили к 5 годам колонии. Об этом пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Ефимова обвиняли в хищении 36 миллионов рублей, выделенных по госконтракту на научно-исследовательские работы. Он дал взятку, чтобы избежать уголовного преследования, однако, как оказалось, двое посредников не имели никакой возможности помочь бывшему ректору. Они стали фигурантами дела о мошенничестве.