В Москве сегодня пройдут очередные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

Как ожидается, уже завтра суд в Пензе вынесет приговор семерым фигурантам.

Процесс является несправедливым и противоречит российским законам – казал «Эху» один из участников пикетов у здания ФСБ Артемий Безродов.

Безродов отметил, что нельзя сидеть дома, когда в стране заводятся такие уголовные дела. Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года. По версии следствия члены организации, признанной в России террористической и запрещенной, планировали устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов дела политзаключенными.