Следствие начало проверку по факту жесткой посадки «Боинга» в республике Коми

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что лайнер авиакомпании «ЮТэйр» ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу в Усинске. По предварительным данным, на борту никто не пострадал. Источник ТАСС в Росавиации пояснил, что у самолета были проблемы с шасси. При посадке задние стойки сложились, однако сам борт остался в пределах полосы. Степень повреждения воздушного судна еще предстоит оценить. Аэропорт Усинска закрыт для ликвидации последствий жесткой посадки.