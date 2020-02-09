Следствие начало проверку по факту жесткой посадки «Боинга» в республике Коми

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что лайнер авиакомпании «ЮТэйр» ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу в Усинске. По предварительным данным, на борту никто не пострадал. Источник ТАСС в Росавиации пояснил, что у самолета были проблемы с шасси. При посадке задние стойки сложились, однако сам борт остался в пределах полосы. Степень повреждения воздушного судна еще предстоит оценить. Аэропорт Усинска закрыт для ликвидации последствий жесткой посадки.
2020-02-09T14:30:00+03:00
2020-02-09T14:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 09 февраля 2020
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