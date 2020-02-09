В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Как сообщает в твиттере Национальная метеорологическая служба Аргентины, столбик термометра на севере Антарктического полуострова поднялся выше отметки +18 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2015 года. Тогда в регионе было 17,5 градусов тепла. При этом нормальной для этого периода является температура +1.

Прошлой осенью Национальное управление океанических исследований США сообщило, что озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного размера. К этому привели аномально высокие температура в стратосфере.