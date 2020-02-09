В России впервые проведут учет численности белого медведя на территории страны

Подсчеты планируется провести в течение трех лет. Об этом сообщили в Минприроды. Так, в 2021-м ученые будут считать белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, спустя год – в море Лаптевых и Карском море. А в 2023 году исследования, как говорят в Минприроды, коснутся восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. В этом же году, подчеркнули в ведомстве, будет проведена подготовка к учету белых медведей: например, предполагается составить план полетов, подготовить участников проекта и закупить оборудование.

Все популяции хищника, три из которых проживают в России, в настоящий момент внесены в Международную Красную книгу. По словам специалистов, на уменьшение их численности влияет таяние арктических льдов, на которых и живут белые медведи. Кроме того, они выделяют среди причин браконьерство и загрязнение Севера.

Всего в мире, по примерным подсчетам, насчитывается до 30 тысяч белых медведей, больше половины из них обитает в Канаде. В России их популяцию несколько лет назад оценивали приблизительно в 5-6 тысяч особей. Также белые медведи живут в арктической части США, Норвегии и Гренландии.