Полиция задержала 4 человек, которые пытались провести акцию против системы распознавания лиц в центре Москвы

Полиция задержала четырёх человек у администрации президента, которые пытались провести в центре Москвы акцию против системы распознавания лиц.

У здания на Старой площади художники и активисты наносили грим на лица. Так, по их мнению, можно сопротивляться тотальной видеослежке, которую намерены ввести власти. Как только молодые люди стали красить лица к ним подошёл полицейский. Он представился, но удостоверения не показал, отмечает телеканал RTVI. Сотрудник полиции проверил документы, сфотографировал на мобильный телефон лица участников. Затем вызвал подкрепление, всех задержали и отвезли в ОВД «Китай-город». Фото из полицейской машины художница Катрин Ненашева, одна из организаторов мероприятия, выложила у себя в фейсбуке. Лица задержанных на снимке раскрашены. «Делали грим против распознавания лиц у администрации президента, теперь везут всех в ОВД, сообщила Ненашева. Вместе с ней задержано несколько студентов Высшей школы экономики, пишет студенческий журнал DOXA. В комментариях люди называют действия силовиков бредом. «Нельзя красить лицо возле администрации президента?» — задаётся вопросом один из пользователей. Активисты намерены после выхода из ОВД провести вторую часть акции, она пройдёт в Сахаровском центре.

Систему распознавания лиц в Москве власти тестируют уже несколько лет. В начале этого года технологией оснастили городские видеокамеры, а к осени функция распознавания лиц должна полностью заработать на всех станциях метро.