Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в республике Коми

Обошлось без погибших.

Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях. Самолет на взлетно-посадочной полосе стоит без задних стоек шасси, его хвостовая часть лежит прямо на бетоне. Это оказалось удобным при эвакуации – на кадрах пассажиры самостоятельно покидают лайнер через дверь в хвостовой части. Есть еще надувной трап ближе к носу, он расположен довольно высоко, и им никто не пользуется. Как передает РЕН ТВ, лайнер компании «Ютейр» вылетел из Москвы. Пр посадке в Усинске в республике Коми он задел хвостом взлетно-посадорную полосу. По словам источников информагентств, на борту было 100 человек, никто не пострадал.

Причины жесткой посадки выясняются.