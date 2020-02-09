В Москве у администрации президента задержали четырех участников акции против системы распознавания лиц

По данным телеканала «Дождь», активистов отвезли в отделение полиции на основании проведения массового мероприятия.

Акцию «Следуй» запустили в начале февраля. Участники наносят на лица грим и проверяют, как на это реагируют камеры наружного наблюдения. Они считают недопустимым использование подобной системы без согласия самих граждан.

С начала года технологией распознавания лиц оснастили все камеры в городе. К осени тоже самое планируется сделать в метрополитене.