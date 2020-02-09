Пассажирский самолет в Коми совершил жесткую посадку, ударившись хвостом

Пассажирский самолет «Боинг» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал источник.

В экстренных службах сообщили, что всего на борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. «По одной из версий, причиной жесткой посадки стала неисправность шасси. Самолет передней частью выкатился за пределы полосы», — сказал собеседник агентства.