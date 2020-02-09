В Москве задержали участников акции против системы видеораспознавания лиц

Как говорится в телеграм-канале организаторов, в ОВД Китай-город доставлены четыре человека.
Система распознавания лиц заработала в Москве больше двух лет назад. В этом году ее планируется внедрить и в столичном метрополитене.
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Как говорится в телеграм-канале организаторов, в ОВД Китай-город доставлены четыре человека.
Система распознавания лиц заработала в Москве больше двух лет назад. В этом году ее планируется внедрить и в столичном метрополитене.