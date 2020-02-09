В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

Голосование будет признано состоявшимся при любом количестве граждан, пришедшем на избирательные участки. Своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий.

Внеочередные выборы проходят в республике впервые. Они были назначены после того, как парламент принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о самороспуске. С соответствующей инициативой выступила правящая партия «Новый Азербайджан», объяснившая это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, омоложением состава парламента и преобразованием законодательной власти.