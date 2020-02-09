Из Совета нацбезопасности США по некоторым данным в ближайшие дни уволят около десяти сотрудников

Инициатором этого стал советник президента страны.

Судьбу нескольких человек, которые дали показания против Дональда Трампа в Сенате и после этого лишились своих должностей, возможно, разделят другие люди. Советник президента США Роберт О’Брайан планировал уволить группу сотрудников Совета нацбезопасности после завершения судебного процесса по делу об импичменте. Об этом намерении рассказали телеканалу CNN два осведомлённых источника. По их словам О’Брайан как только пришёл в Белый дом не раз обещал сократить штат из более чем двухсот сотрудников, называя его избыточным. Он ссылался на то, что при 43м президенте Джоржде Буше-младшем штат СНБ насчитывал только 100 человек. Администрация президента СШа на днях уволила из совета нацбезопасности эксперта по Украине Александра Виндмана. Подполковник был одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа. Виндман утверждал, что президент оказывал давление на Украину для возобновления расследования дела против Хантера Байдена — сына предполагаемого соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Хозяин Белого дома обвинил уволенного сотрудника в разглашении секретной информации и нарушении дисциплины. Должность в Совете нацбезопасности потерял и его брат-близнец Евгений Виндман, который там работал старшим юристом. Уволен был и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, его называли одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента.

Попытка демократов отстранить президента от власти на этой неделе провалилась: сенат, который контролируют республиканцы, признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами. За импичмент были 48 сенаторов, против 52.