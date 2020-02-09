Z Архив новостей новости
5 4 6 502
13:00, 09 февраля 2020

Из Совета нацбезопасности США по некоторым данным в ближайшие дни уволят около десяти сотрудников

Инициатором этого стал советник президента страны.

Судьбу нескольких человек, которые дали показания против Дональда Трампа в Сенате и после этого лишились своих должностей, возможно, разделят другие люди. Советник президента США Роберт О’Брайан планировал уволить группу сотрудников Совета нацбезопасности после завершения судебного процесса по делу об импичменте. Об этом намерении рассказали телеканалу CNN два осведомлённых источника. По их словам О’Брайан как только пришёл в Белый дом не раз обещал сократить штат из более чем двухсот сотрудников, называя его избыточным. Он ссылался на то, что при 43м президенте Джоржде Буше-младшем штат СНБ насчитывал только 100 человек. Администрация президента СШа на днях уволила из совета нацбезопасности эксперта по Украине Александра Виндмана. Подполковник был одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа. Виндман утверждал, что президент оказывал давление на Украину для возобновления расследования дела против Хантера Байдена — сына предполагаемого соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Хозяин Белого дома обвинил уволенного сотрудника в разглашении секретной информации и нарушении дисциплины. Должность в Совете нацбезопасности потерял и его брат-близнец Евгений Виндман, который там работал старшим юристом. Уволен был и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, его называли одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента.

Попытка демократов отстранить президента от власти на этой неделе провалилась: сенат, который контролируют республиканцы, признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами. За импичмент были 48 сенаторов, против 52.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 244 6 6631 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 101 6 9220 06.02
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 83 6 7871 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

Бог из Конституции Уточнить в Конституции кто главнее: Бог или президент. Может ли Бог вносить изменения в новую Конституцию? Сейчас вроде нет, несмотря на всемогущество…

5 56 6 10825 02.02
Kобщество, религия, политика, события
Блоги

Большая группа журналистов, политиков и ученых просят московские власти согласовать марш памяти Бориса Немцова «Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер»...

5 93 6 10765 04.02
Kнемцов, память, акции, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 89 6 10762 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Информация о недвижимости семьи Сергея Чемезова является для вас общественно значимой?
5 58 6 7090 03.02
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 214 6 26160 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Станислав Белковский

Будет ли в российской Конституции слово Бог (как предлагает Патриарх Кирилл)? Вероятно, нет. Потому что так и не удастся договориться, с заглавной (большой) или строчной (маленькой) буквы писать это слово…

5 183 6 49988 02.02
Kобщество, рпц, политика, конституция, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 96 6 14793 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 390 6 67353 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Блоги

+ В Москве чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии В Москве чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии Спортсмену, помимо статьи о нападении на силовика, грозит ещё одна – за наркотики…

5 73 6 33404 02.02
8читать ;смотреть
Kспорт, общество, видео, события
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«За права человека» после ликвидации Возможно, первые месяцы 2020 года — последняя возможность в спокойном режиме наладить работу и накопить силы перед масштабными социальными и политическими сдвигами, на пороге которых стоит Россия…

5 29 6 5521 05.02
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Знал ли Гитлер дату сталинского нападения на Германию? Есть утверждения, согласно которым СССР был готов к нападению на Германию «в этом или следующем году», «осенью, может быть, летом этого года», «в августе 1941 г.», «в любой момент»...

5 282 6 56387 03.02
Kсталин, история, гитлер, война, общество, мнения
Новости

Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене Москва считает, что Осло отдает участки, расположенные в пределах действия соглашения, на разработку нефтегазовых ресурсов

5 26 6 5303
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Элиты ягнят или ягнята элит? Демократии и конституции — это не дело народа. Это всегда дело элит. Они нужны или не нужны элитам. Эта идея является предметом крайне широкого консенсуса в политологии и социологии. А вот эта волынка про народ — она из 19 века…

5 136 6 27962 04.02
Kконституция, законы, демократия, власть, элиты, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Москве блогер повесил в лифте одного из жилых домов портрет президента Путина, чтобы заснять на видео реакцию людей Многие из тех, кто, заходя в лифт видел портрет, пытались его снять…

5 51 6 72820
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 45 6 108516 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
Информация о недвижимости семьи Сергея Чемезова является для вас общественно значимой?
5 58 6 7046 03.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 93 6 211077 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ Глава администрации Южной Осетии: пограничники ФСБ должны уйти Глава администрации Южной Осетии: пограничники ФСБ должны уйти Гуманитарная катастрофа в Ахалгори и при чем здесь Mr. Путин? О ситуации на оккупированных территориях Грузии беседуем с главой временной администрации т.н. Южной Осетии Дмитрия Санакоева…

5 111 6 169547 03.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, политика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8319239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4367206

Сегодня в эфире