В Китае смертельному вирусу присвоили временное название NCP

Эта аббревиатура означает «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса» — говорится в заявлении властей страны. Всемирная организация здравоохранения пока не дала ему официального международного наименования. Оно будет определенно позже согласно статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

Число жертв нового вируса в Китае превысило 800 человек. Количество зараженных приближается к 40 тысячам.

В России официально инфицировано двое – это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

Пять британских граждан, включая ребенка, дали положительный результат на новый коронавирус во Франции. Предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить распространение болезни. Об этом рассказал префект региона Верхняя Савойя Пьер Ламберт:

-В настоящее время мы стараемся как можно лучше проследить маршрут, людей, встреченных (пациентами), чтобы предупредить их и принять определенное количество мер. В этих рамках необходимо провести определенное количество расследований. Также напомнить людям, которые могли контактировать с этими пациентами, что им следует оставаться дома.

Всего во Франции выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.