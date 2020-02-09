В Таиланде убит военный, который устроил стрельбу в торговом центре

Тревожные сообщения всю ночь поступали из города Корат северо-восточнее Бангкока. Накануне военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, затем угнал военный автомобиль, добрался до торгового центра и открыл там огонь из автомата. В торговом центре началась паника, рассказали очевидцы

Вскоре приехал спецназ. Соседние улицы оцепили, торговый центр блокировали. Но спецоперация затянулась на 12 часов. Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах. Стрелок и сам активно писал в соцсетях. Он сделал селфи с автоматом, жаловался на усталость и судороги. По последним данным, солдат убил 25 человек, более 60 ранены. Нападавший был застрелен.



Виновные в стрельбе в Тайланде будут наказаны. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча.



По предварительным данным, российских туристов в этом торговом центре не было.