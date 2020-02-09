Адвокат: Суд в понедельник, скорее всего, продлит арест обвиняемому в растрате основателю Baring Vostok Калви

Суд в понедельник, скорее всего, продлит арест обвиняемому в растрате основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат подсудимого Дмитрий Клеточкин.

«Мы полагаем, что домашний арест будет продлен, как просит следователь, до 13 мая. Мы, несомненно, будем обжаловать это решение, потому что мы всегда занимаем позицию, что причастность Майкла к совершению преступления ничем не доказана, и основания применять такую меру пресечения как домашний арест отсутствуют. Суд вполне суд может избрать либо залог, либо иную меру, не связанную с ограничением свободы. Майкл никогда не планировал скрываться, никогда не планировал нарушать те ограничения, которые могут быть на него наложены», — сказал он.

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». М.Калви отрицает обвинения и связывает возбуждение уголовного дела с корпоративным конфликтом. Под домашним арестом также находятся и другие фигуранты дела. В частности, партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов.