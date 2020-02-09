Минобороны потратит более 300 миллионов рублей на закупку продукции религиозного назначения для храма вооруженных сил

Об этом пишет МБХ медиа со ссылкой на портал госзакупок. Все контракты будут заключены с единственным поставщиком. Его имя не разглашается. Ранее военное ведомство выделило 25 миллионов на закупку икон, мозаики и мебели для собора.

Храм Воскресения Христова планируют открыть 9 мая этого года в подмосковном парке «Патриот». По проекту, высота сооружения должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира. Согласно данным фона «Воскресение», который собирает деньги на возведение собора, на эти цели было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей.