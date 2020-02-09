Талибы готовы к прямым переговорам с властями Афганистана после подписания соглашения с США

Обсуждается введение временного перемирия в стране на время переговоров – сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова. По его словам, опыт предыдущих лет показал, что руководство радикально движения, запрещенного в нашей стране, в целом контролирует ситуацию в своих рядах. В частности, в пример приводится прекращение огня летом 2018 года. При этом нельзя исключать, что отдельные командиры и боевики не захотят присоединятся к перемирию.

США и движение Талибан вели переговоры в течение нескольких месяцев в прошлом году. Однако после серии терактов, жертвами которых стали и американские военные, Дональд Трамп распорядился отменить подписание соглашения.