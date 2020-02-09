В Азербайджане сегодня проходят внеочередные парламентские выборы

Кандидатов выдвинули 20 с лишним политических партий, больше всех правящая «Новый Азербайджан» — около 120. Голосование проходит по мажоритарной системе, на места в парламенте претендует больше тысячи человек, примерно пятая часть женщины. Многие оппозиционные объединения бойкотируют выборы. В частности в них не участвует Национальный совет демократических сил страны. Там считают, что досрочные выборы — они, кстати, проводятся впервые в истории Азербайджана — дополнительно усилят позиции семьи президента Ильхама Алиева. Он распустил в декабре парламент и назначил новые выборы. К 11 утра по Москве на участки пришли 27 процентов избирателей, эти цифры привели в Центризбиркоме республики. В предыдущие часа явка была гораздо ниже. Впрочем она на выборы никак не влияет, их признают состоявшимся при любом количестве голосующих. Сайт jam-news, который рассказывает о событиях на Кавказе, сообщил о первых нарушениях: на некоторые участки не пускают независимых наблюдателей, к ним также применяют силу.

Выборы в Азербайджане продлятся до шести вечера по Москве. По их итогам наблюдатели от ПАСЕ подготовят доклад, его обсудят на весенней сессии в Страсбурге, сообщает Интерфакс.