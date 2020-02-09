В США, по некоторым данным, могут сократить некоторых сотрудников Совета национальной безопасности

Он оказался в центре внимания после увольнения работников, давших показания против американского президента Дональда Трампа.

Речь идет об угрозе сокращения десятерых чиновников СНБ, утверждают источники телеканала CNN. По их данным, для этого советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен ждал окончания судебного процесса по делу об импичменте Трампа. При этом отмечается, что О’Брайен не раз с момента своего назначения в сентябре прошлого года говорил о планах массово сократить число сотрудников СНБ. По его словам, при предыдущем президенте США Бараке Обаме он насчитывал свыше 230 работников, хотя при Джордже Буше в него входило лишь 100 человек.

В то же время, на этой неделе были уволены сразу трое членов Совета национальной безопасности. Среди них главный эксперт по делам Украины Александр Виндман. По утверждениям его адвоката, увольнение произошло из-за показаний против Трампа в рамках процедуры импичмента в Конгрессе, в которых чиновник указал на давление на Украину со стороны американского президента. Вместе с Александром Виндманом СНБ покинул и его брат-близнец Евгений. Кроме них был уволен американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд, который также дал показания против Трампа.

Палата представителей, подконтрольная демократам, ранее обвинила Трампа в попытке вынудить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь. Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, полностью оправдал президента США.