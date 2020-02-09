Крупные российские банки готовятся снова снизить ставки по вкладам и кредитам

Об этом пишут «Ведомости» на фоне позавчерашнего решения ЦБ уже в шестой раз подряд опустить ключевую ставку – на этот раз до уровня в 6%. Кроме того, председатель Эльвира Набиуллина отметила, что относительно высокая вероятность дальнейшего снижения есть и на следующем заседании совета директоров, которое пройдет в конце марта.

В двух банках из числа топ-10 сказали газете, что снизят ипотечные ставки уже на следующей неделе, другие два признались, что уменьшат доходность рублевых депозитов. Представители еще десятка кредитных организаций отметили, что решение еще не принято, но ставки будут корректировать с учетом ситуации на рынке и действий конкурентов.