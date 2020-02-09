Силы безопасности Таиланда убили военного, открывшего стрельбу в торговом центре

Преступнику, жертвами которого, по последним данным, стали 27 человек, удавалось скрываться от силовиков на протяжении почти 18 часов.

Военнослужащий сначала устроил стрельбу на базе, где украл оружие, патроны и внедорожник, после чего на правился в город. Там он открыл огнь по прохожим, а затем вошел в местное отделение торгового центра. Перед нападением злоумышленник разместил в фейсбуке пост, в котором сказал о жажде мести, не уточнив за что именно. По словам премьер-министра Таиланда, в качестве основного мотива следователи называют конфликт военнослужащего на бытовой почве из-за продажи дома.