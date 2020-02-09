Завершается литературный фестиваль «Дни русской книги» в Париже. О некоторых событиях дня расскажет Майя Пешкова

В этом году «Дни русской книги» проводятся в 11 раз, и традиционно объединяют чтение, выставки, концерты и кинопоказы.