Спецборт российского МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса

На самолете Ил-76 в КНР прибыли, в общей сложности, 183 кубометра груза. Это медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении МЧС. При этом в каком количестве они прибыли в Китай, не уточняется. Ранее же глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Россия направит в страну, где возникла вспышка новой формы коронавируса, 2 млн медицинских масок. Китайские власти, в свою очередь, призвали экономить средства защиты от болезни в связи с их дефицитом. Согласно сообщению Госкомитета здравоохранения страны, медики нуждаются в специальных костюмах, очках и масках. Власти Уханя – города, откуда пошло распространение нового коронавируса, в частности, говорят о нехватке 11 тысяч таких комплектов для врачей. Впрочем, отмечается, что снабжение ими улучшилось.

В свою очередь, российские власти ранее уверяли, что пока не намерены вводить ограничения на продажу медицинских масок в аптеках. При этом во многих регионах цены на них подскочили в несколько раз из-за резко повысившегося спроса, сообщала в пятницу Федеральная антимонопольная служба. Она также выявила дефицит и снижение запасов масок у некоторых производителей.

По последним данным, новым коронавирусом в Китае заболели свыше 37 тысяч человек, из них более 800 скончались. Заболевание выявлено более чем в 20 странах мира, в том числе два случая зафиксированы в России.