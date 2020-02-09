В Казахстане после массовой драки без жилья остались полторы тысячи человек

Десятки сгоревших домов, магазинов и машин. Чувствуется сильный запах гари. Так сейчас выглядит село Масанчи на юге Казахстана. По скупым сообщениям властей, в пятницу здесь вспыхнула массовая драка, в которой участвовали от 300 до 1000 человек. Погибли, по последним сведениям, 10 местных жителей, более сотни ранены. Волнения перекинулись и на соседние села. Задержаны десятки подозреваемых. Расследование ведется по статьям «убийство» и «массовые беспорядки». Местные СМИ пишут, что причиной стал межнациональный конфликт, но власти разного уровня вплоть до вице-премьера это отрицают и говорят о драке на бытовой почве. Более полутора тысяч человек, которые из-за беспорядков, остались без крова, размещены в детском саду и мечети. Как сообщает региональное телевидение, они обеспечены трехразовым горячим питанием.

На территории Кордайского района, где произошли беспорядки, введен режим ЧС.