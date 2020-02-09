В Москве группа художников намерена провести акцию против систем видеораспознавания лиц. Они считают недопустимым использование подобных технологий в отношении граждан без их согласия. Сегодняшняя акция будет состоять из двух частей – сказала «Эху» один из организаторов Катрин Ненашева.
2020-02-09T10:30:00+03:00
2020-02-09T10:32:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584920-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 10:30, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...