В Москве группа художников намерена провести акцию против систем видеораспознавания лиц. Они считают недопустимым использование подобных технологий в отношении граждан без их согласия. Сегодняшняя акция будет состоять из двух частей – сказала «Эху» один из организаторов Катрин Ненашева.