Двое американских военных погибли и шесть ранены в результате нападения в Афганистане

В официальном сообщении Вооруженных сил США, которое приводит телеканал Tolo News, говорится, что нападавший был одет в афганскую форму. Он открыл огонь из пулемета по американским и афганским военным, которые проводили совместную операцию на востоке страны. Ответственность за атаку на себя не взяла ни одна из действующих в районе группировок. Мотив стрелка неизвестен.

Ранее газета The New York Times писала, что жертвами атаки могли стать пятеро военнослужащих США и шесть человек в составе армии Афганистана.