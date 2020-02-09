Стороны гражданской войны в Ливии встретятся в Женеве 18 февраля. Представительство ООН в африканской стране сообщает, что переговоры пройдут в формате «пять на пять». Первый раунд завершился накануне.

Ситуация в стране, где с 2011 года не утихает гражданская война, обострилась прошлой весной, когда мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар повел войска на Триполи. Бои идут в пригороде ливийской столицы. В середине января сторонам удалось договориться о режиме прекращении огня, однако вскоре перемирие сорвалось.