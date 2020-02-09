Распространение китайского короновируса грозит падением доходов для более чем 400 компаний

В числе тех, кто говорил о возможных негативных последствиях – Facebook, Nike и Starbucks – об этом пишет Forbes.

Коронавирус был обнаружен в КНР в конце прошлого года. По последним данным жертвами инфекции стали уже более 800 человек, число зараженных приближается к 40 тысячам. Два случая болезни зарегистрированы в России – в Забайкальском крае и Тюменской области.