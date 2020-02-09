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10:00, 09 февраля 2020

Порядка десяти чиновников Совбеза США оказались под угрозой увольнения после завершения процедуры импичмента

Как ожидается, сокращения в штате проведет Советник президента Дональда Трампа Роберт О’Брайен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Совет национальной безопасности администрации Трампа оказался в центре внимания после увольнения подполковника, главного эксперта по Украине Александра Виндмана и его брата-близнеца. Глава белого дома сказал, что чиновник был недисциплинированным сотрудником, который «сливал» секретную информацию. Адвокат Виндмана выразил уверенность, что настоящей причиной увольнения стало то, что его подзащитный «сказал правду», когда давал показания на слушаниях по импичменту президента.



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