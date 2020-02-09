Россия обвинила Норвегию в нарушении договоренностей о хозяйственной деятельности на Шпицбергене

Недовольство Москвы касается условий использования шельфа и добычи природных ресурсов на архипелаге.

Вопросы, которые возникают у России к Норвегии по поводу использования Шпицбергена, носят исключительно практический характер, — такое заявление распространили в российском посольстве в Осло. Там ссылаются на договор 1920 года, согласно которому любая его страна-участница имеет равные права на хозяйственную и научную деятельность на архипелаге. В Москве же считают нарушением то, что Осло, по версии дипломатов, организует раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов на тех участках, которые расположены в границах соглашения. Из-за этого, говорят в посольстве, российские компании фактически лишены возможности подавать заявки на некоторые перспективные месторождения. Подобная ситуация, как отмечается, складывается и с минеральными ресурсами. При этом, согласно заявлению, Россия не оспаривает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако подчеркивается, что архипелаг, по словам дипломатов, «не является исконно норвежской территорией». В посольстве потребовали от Осло соблюдать международные обязательства и предложили решать проблемы путем переговоров.

Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном был также установлен международным договором 1920 года. Советский Союз присоединился к нему спустя 15 лет и долгое время использовал архипелаг для добычи угля.