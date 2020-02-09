В Таиланде спецназ убил военного, который застрелил 26 человек в торговом центре

Ещё около 60 получили ранения. Власти назвали мотив стрелка.

Драма со стрельбой и захватом заложников в торговом комплексе длилась 12 часов. Переполох в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда устроил 32-летний капрал Чакрапант Тхомма. Причиной стрельбы стал бытовой конфликт, сообщил премьер страны, генерал Прают Чан-Оча. По его словам военный был недоволен сделкой по продаже дома и считал, что его обманули. В ней участвовал родственник командира военного лагеря, которого нападавший убил одним из первых. Он также расправился с двумя сослуживцами и покинул часть на внедорожнике, захватив большое количество патронов. По дороге к торговому центру Тхомма обстрелял мирных жителей. Затем бойня произошла уже в самом комплексе. Десятки человек погибли и пострадали. Несколько ранены серьёзно, они перенесли тяжёлые операции, сообщил премьер Таиланда. Стрелок пытался скрыться от полиции и военных, он также устроил пожар на первом этаже центра, выстрелив в баллон с газом. Местные СМи соощали, что к месту ЧП приезжала мать нападавшего и умоляла его сдаться, он отказался. В итоге спецназ его застрелил.

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования родственникам погибших. Всем пострадавшим дипломаты пожелали поскорее выздороветь. Россияне, как и граждане другие иностранных государств в результате ЧП не пострадали.