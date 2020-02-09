Сегодня сборная России заканчивает Шведские хоккейные игры матчем с командой Чехию

Поскольку результаты Еврохоккейтура не имеют определяющего значения, на первый план выходит стратегия. В штаб сборной перед началом этапа включили главного тренера молодежной команды Валерия Брагина. В свою очередь самому Брагину на чемпионате мира назначили ассистентами наших известных в прошлом НХЛ-воцев Игоря Ларионова и Николая Хабибуллина, хотя у него были свои помощники. Многие связывают это с предстоящими изменениями в обоих штабах. Брагин может сменить Кудашова в главной команде, а вместо Брагина с молодежкой будет работать Ларионов. В этом смысле над Кудашовым повис дамоклов меч. Сорная России впервые за много лет проиграла домашний Кубок Первого канала, да и на остальных турнирах выглядит неубедительно. Шведские игры она начала с поражения от финнов со счетом 0-3.

Матч между сборными Росси и Чехии начнется в 14.15. Трансляция на первом канале.