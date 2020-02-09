Израиль начал составлять новые карты земель согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта

Израиль начал составлять новые карты земель согласно плану Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, этот процесс не займет много времени и вскоре будет завершен. Его цитирует Рейтер.

В конце января Дональд Трамп обнародовал детали так называемой «сделки века». Она предполагает сосуществование двух государств. При этом, согласно плану, Израиль официально получит территории, на которых находятся его поселения, а также долину реки Иордан.

Власти Палестины раскритиковали сделку и отказались ее заключать, однако отметили, что готовы вести переговоры на эту тему.