США рассматривают предложение Владимира Путина о встрече «пятерки» Совбеза ООН

При этом, по словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, организационные детали не обсуждаются, пока все предполагаемые участники переговоров не подтвердили своё присутствие. Его слова приводит РИА Новости.

Предложение о встрече российский лидер высказал в конец января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. Путин сказал, что России, Китаю, США, Франции и Великобритании необходимо принять резолюцию по Ливии и решить много других задач. В Пекине и Париже предложение о встрече поддержали.