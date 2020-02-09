Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10

Почти тридцать пострадавших доставлены в больницу. У многих огнестрельные ранения – передает местный телеканал «Хабар 24». Сейчас, по словам властей, ситуация в регионе нормализовалась. Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал привлечь к ответственности силовиков, допустивших беспорядки, и провокаторов.

Столкновения начались позавчера в одном из сел. Власти говорят о бытовой причине конфликта. Также предполагалось, что массовая драка могла начать на межнациональной почве. Накануне вечером руководство области объявило режим чрезвычайной ситуации.